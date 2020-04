Recebemos com muita satisfação o treinador que esteve à frente do trabalho que conduziu a seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2007, a única composta por atletas amadores.

Com vasta experiência, ele hoje faz parte do Gabinete de Formação e Liderança na academia de futebol de Alcochete, do Sporting Clube de Portugal, responsável pela formação de renomados futebolistas.

Um bom papo para celebrar os 50 anos do Professor Tomaz Morais, completados no passado dia 6 de Abril.

