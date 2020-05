Uma proposta está sendo discutida no rugby internacional. A crise do coronavírus está impactando profundamente as finanças das federações e adiamento com potencial cancelamento dos amistosos entre as grandes seleções em 2020 só agravará o cenário.

Segundo reportagem do Telegraph, Francis Baron, ex diretor da RFU (a federação inglesa) desenhou uma proposta de criação de um torneio especial em 2021 envolvendo 16 seleções, todas por convite, para arrecadar até 250 milhões de libras (mais de 1,6 bilhão de reais) que ajudem a amenizar as perdas de 2020.

A competição seria realizada em junho e julho no Reino Unido e Irlanda com todas as grandes nações do rugby, numa “mini Copa do Mundo”. Segundo a matérias, o projeto estaria já circulando no World Rugby.

A proposta seria pontual e emergencial, não tendo relação com o projeto da Liga Mundial. O torneio foi apelidado pela reportagem de “Copa Coronavírus do World Rugby”.