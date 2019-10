ARTIGO COM VÍDEOS – Chegou ao fim a temporada regular dos campeonatos nacionais de Nova Zelândia e Austrália, a Mitre 10 Cup e o NRC, com os semifinalistas das duas competições sendo conhecidos.

No NRC australiano, Fijian Drua (atual campeão, equipe fijiana) e Brisbane City venceram e se somaram aos já classificados Western Force e Canberra Vikings como os semifinalistas da competição. O Force fez a melhor campanha até aqui e receberá Brisbane, ao passo que Canberra receberá o time fijiano.

Na Mitre 10 Cup neozelandesa, Tasman, Wellington e Canterbury já estavam assegurados nas semifinais e tiveram agora a confirmação de que o atual campeão Auckand também segue na briga pelo título. Auckland venceu Taranaki e se aproveitou da derrota de North Harbour diante de Canterbury para avançar. Wellington, por sua vez, venceu Waikato no clássico da rodada e garantiu mandou de jogo na semi, ao passo que Tasman se manteve invicto ao derrotar Hawke’s Bay. Auckland visitará o líder Tasman, ao passo que Wellington receberá Canterbury no clássico das semis. O rebaixado na Premiership (a 1ª divisão da Mitre 10 Cup) foi Counties Manukau.

Já no Championship (a 2ª divisão da Mitre 10 Cup), Bay of Plenty fechou a tabela no topo e pegará na semifinal Manawatu, ao passo que o gigante tradicional Otago visitará Hawke’s Bay.

- Continua depois da publicidade -

National Rugby Championship – NRC – Campeonato Australiano

Brisbane City 24 x 21 Melbourne Rising

Fijian Drua 26 x 24 Queensland Country

Sydney 33 x 57 Western Force

Canberra Vikings 27 x 19 NSW Country Eagles

Equipe Cidade(s) Jogos Pontos Western Force Perth 7 28 Canberra Vikings Canberra 7 22 Fijian Drua Lautoka (Fiji) 7 17 Brisbane City Brisbane 7 17 NSW Country Eagles Orange/Tamworth 7 16 Queensland Country Gold Coast 7 15 Melbourne Rising Melbourne 7 11 Sydney Sydney 7 6

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais

Semifinais

Dia 19/10 – Western Force x Brisbane City, em Perth

Dia 20/10 – Canberra Vikings x Fijian Drua, em Canberra

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Southland 12 x 22 Bay of Plenty

Taranaki 11 x 35 Auckland

Hawke’s Bay 28 x 47 Tasman

Manawatu 33 x 17 Counties Manukau

Wellington 39 x 21 Waikato

Northland 40 x 10 Otago

Canterbury 31 x 25 North Harbour

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Tasman Makos Nelson e Blenheim 10 48 Wellington Lions Wellington 10 37 Canterbury Lambs Christchurch 10 35 Auckland Gulls Auckland 10 29 North Harbour Hibiscus Albany (Auckland Norte) 10 28 Waikato Mooloo Men Hamilton 10 22 Counties Manukau Steelers Pukekohe (Auckland Sul) 10 11 Championship - 2ª divisão Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 10 41 Hawke's Bay Magpies Napier 10 39 Otago Razorbacks Dunedin 10 25 Manawatu Turbos Palmerston North 10 21 Taranaki Bulls New Plymouth 10 18 Northland Taniwha Whangarei 10 11 Southland Stags Invercargill 10 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016

Semifinais

Premiership

Dia 19/10 – Tasman x Auckland, em Blenheim

Dia 19/10 – Wellington x Canterbury, em Wellington

Championship

Dia 18/10 – Bay of Plenty x Manawatu, em Rotorua

Dia 19/10 – Hawke’s Bay x Otago, em Napier

Vídeo