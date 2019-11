ARTIGO COM VÍDEO – O Nacional de Clubes da Argentina viveu suas quartas de final nesse fim de semana e os clubes do interior levaram a melhor. Nada menos que 3 dos 4 semifinalistas serão do interior, com Rosario colocando dois finalistas e já assegurando um finalista.

O Jockey Club de Rosario celebrou vitória sobre o atual campeão da URBA (Buenos Aires), o SIC, por 16 x 17, ao passo que o Duendes bateu o vice campeão de Buenos Aires, o Belgrano, em outro jogaço de 36 x 34. Com isso, os dois clubes rosarinos duelarão na semifinal.

Do outro lado, o Marista, de Mendoza, foi a grande surpresa, eliminando o Pucará por 29 x 24 na Grande Buenos Aires. O único clube da URBA que sobreviveu foi o poderoso Hindú, atual campeão nacional, que venceu o Gimnasia y Esgrima de Rosario por sofridos 28 x 27. Emoção não faltou.

Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

Quartas de final

Jockey Rosario 16 x 15 SIC

Duendes 36 x 34 Belgrano

Hindú 28 x 27 GER

Pucará 24 x 29 Marista



Semifinais – dia 09/11

Jockey de Rosario x Duendes, em Rosario

Marista x Hindú, em Mendoza