O Newcastle Falcons está de volta à primeira divisão do rugby inglês. A Premiership confirmou hoje a promoção do clube, após a federação inglesa (RFU) ter cancelado o restante da temporada da segunda divisão.

Com 80% da segunda divisão já concluída e com o Falcons com ampla liderança (e ainda invicto), a Premiership decidiu por conferir ao clube do norte da Inglaterra a promoção. A entidade ainda confirmou que o Falcons substituirá o rebaixado Saracens, que já estava condenado ao descenso por quebra do teto salarial.