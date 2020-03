Por conta da pandemia do COVID-19, a RFU (a federação inglesa) determinou hoje o encerramento da temporada 2019-20 de todas as suas competições de clubes, exceto da Premiership (a primeira divisão do país, que tem organização própria).

O efeito imediato da decisão é a indefinição de qual clube será promovido à Gallagher Premiership. Com a decisão, a segunda divisão inglesa, o Greene King IPA Championship, foi encerrado faltando ainda 7 rodadas para serem jogadas. O Newcastle Falcons (rebaixado da Premiership na temporada 2018-19), é o líder da competição – e com campanha invicta até o presente e 18 pontos acima do vice líder Ealing Trailfinders. Resta agora a RFU determinar se o Newcastle Falcons será nomeado o campeão da temporada e se será promovido à Premiership.

O problema é igual para as divisões inferiores. No Championship, o último colocado é o Yorkshire Carnegie (antigo Leeds Rhinos), que aguarda confirmação de seu rebaixamento (estando 23 pontos abaixo do vice lanterna Hartpury College). Já na National League 1, o primeiro colocado, que aguarda confirmação de promoção, é o Richmond (7 pontos acima do Rosslyn Park).

Premiership negocia cortar salários em 50%

Com a paralisação, os clubes profissionais de rugby estão tendo prejuízos econômicos e os clubes da Premiership inglesa estão negociando com os atletas a possibilidade de cortarem salários durante a crise. Wasps e Worcester Warriors já negociaram cortes de 25%, enquanto outros clubes falam até mesmo em 50%.

Campeonato feminino sem campeão?

Além das competições masculinas, os campeonatos femininos também foram afetados na Inglaterra pela decisão da federação. No semiprofissionais Premier 15s, a primeira divisão do XV feminino inglês, a questão agora é a definição do título. Com o encerramento da competição, o Saracens ficou na primeira colocação, apenas 2 pontos acima do Harlequins, e aguarda confirmação do título.