Mais um título! Atual campeão nacional, o Niterói voltou a brilhar nos gramados do Super Sevens e faturou a 3ª etapa do circuito, justamente realizada em sua casa. O título recolocou o Niterói no topo do circuito, que chegou à sua metade – e pela primeira vez sem chuva. O torneio teve alguns desfalques por conta de compromisso das Yaras, o que não tirou o brilho das disputas.

O torneio não começou como o Niterói queria. As fluminenses foram derrotadas no sábado pelo Curitiba e terminaram no segundo lugar de sua chave, atrás das invictas paranaenses. O Band Saracens, o convidado com nível de time fixo, venceu seu grupo com campanha invicta, deixando o SPAC em segundo e o Desterro em 3º. As catarinenses lamentaram a campanha, ficando de fora das quartas de final. Já no Grupo C Delta e São José ficaram no empate e as piauienses ficaram com o primeiro lugar da chave.

As quartas de final reconduziram o Niterói ao trilho do título, derrotando o Delta por 22 x 12. São José, Curitiba e Band Saracens também venceram, deixando para trás SPAC, Melina e Leoas, respectivamente.

Nas semis, o Niterói deu a volta por cima da primeira fase e festejou um incontestável 15 x 00 sobre o Curitiba, enquanto o Band Saracens mostrou que é o time a ser batido entre as paulistas e venceu o São José por 17 x 07, desbancando o então líder do circuito. São José e Curitiba ainda fizeram um jogaço pelo 3º lugar, com as Touritas triunfando na prorrogação por 20 x 15.

- Continua depois da publicidade -

A grande final foi entre as duas vencedores das etapas anteriores do Super Sevens e o Niterói fez valer o mando vencendo por 17 x 10, com Júlia, Suzana e Baby marcando os tries do título rubronegro.

A próxima etapa será nos dias 3 e 4 de novembro, em Curitiba.

Super Sevens – 3ª etapa

Dia 20 e 21/10/2018

Local: CEFAD – Niterói, RJ

Sábado, dia 20 de outubro

09h00 – Band Saracens 41 x 00 USP

09h20 – SPAC 20 x 00 Desterro

09h40 – Melina 35 x 00 Rio

10h00 – Curitiba 14 x 05 Niterói

10h20 – São José 32 x 00 Guanabara

10h40 – Delta 27 x 07 Leoas

11h20 – Band Saracens 34 x 00 Desterro

11h40 – SPAC 34 x 00 USP

12h00 – Melina 12 x 22 Niterói

12h20 – Curitiba 52 x 05 Rio

12h40 – São José 17 x 07 Leoas

13h00 – Delta 36 x 10 Guanabara

13h40 – Band Saracens 14 x 12 SPAC

14h00 – Desterro 22 x 07 USP

14h20 – Melina 05 x 21 Curitiba

14h40 – Niterói 30 x 00 Rio

15h00 – São José 12 x 12 Delta

15h20 – Leoas 24 x 10 Guanabara

Classificação:

Grupo A: 1 Band Saracens, 2 SPAC, 3 Desterro, 4 USP

Grupo B: 1 Curitiba, 2 Niterói, 3 Melina, 4 Rio Rugby

Grupo C: 1 Delta, 2 São José, 3 Leoas, 4 Guanabara



Domingo, dia 21 de outubro

09h20 – Quartas de final – Band Saracens 22 x 00 Leoas

09h40 – Quartas de final – São José 07 x 00 SPAC

10h00 – Quartas de final – Curitiba 17 x 10 Melina

10h20 – Quartas de final – Delta 12 x 22 Niterói

10h40 – Semifinal Bronze – Desterro 17 x 12 Rio

11h00 – Semifinal Bronze – USP 26 x 10 Guanabara

11h50 – Semifinal Prata – Leoas 12 x 15 SPAC

12h10 – Semifinal Prata – Melina 14 x 05 Delta

12h30 – Semifinal Ouro – Band Saracens 17 x 07 São José

12h50 – Semifinal Ouro – Curitiba 00 x 15 Niterói

13h40 – Disputa de 11º lugar – Rio 12 x 10 USP

14h00 – Final Bronze – Disputa de 9º lugar – Desterro 29 x 07 Guanabara

14h20 – Disputa de 7º lugar – Leoas 00 x 32 Delta

14h40 – Final Prata – Disputa de 5º lugar – SPAC 22 x 19 Melina

15h00 – Disputa de 3º lugar – São José 15 x 20 Curitiba

15h20 – FINAL OURO – Band Saracens 10 x 12 Niterói

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 51 22 7 22 São José São José dos Campos (SP) 51 19 17 15 Band Saracens São Paulo (SP) 48 7 22 19 Curitiba Curitiba (PR) 45 15 13 17 Melina Cuiabá (MT) 44 13 19 12 Desterro Florianópolis (SC) 34 17 9 8 Delta Teresina (PI) 34 9 15 10 SPAC São Paulo (SP) 31 8 10 13 Charrua Porto Alegre (RS) 18 10 8 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 21 6 6 9 USP São Paulo (SP) 12 5 2 5 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 12 5 7 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 9 3 6 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.