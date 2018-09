ARTIGO COM VÍDEOS – A liga europeia-africana, o PRO14, vive momentos de otimismo na Escócia, com vitórias de Glasgow e Edinburgh, Irlanda do Norte, com invencibilidade para o Ulster, e na Itália, com vitória dos Zebre e jogo promissor do Treviso.

Jogando na África do Sul, o Glasgow Warriors bateu o Cheetahs, que segue sem vitórias até aqui. 52 x 24, em jogo animado de 7 tries para os escoceses e 4 para os sul-africanos. Adam Hastings segue conduzindo os Warriors e Ali Price foi destaque com 2 tries.



Já o outro escocês, o Edinburgh, também venceu, passando em casa apertado pelo Connacht por 17 x 10, com tries para os donos da casa de Duhan van der Merwe and Pierre Schoeman.

Além do Glasgow, o único outro invicto é da Irlanda do Norte: o Ulster, que também venceu em viagem à África do Sul. O Ulster não teve problemas para colocar 28 x 07 sobre o Kings, com Marcell Coetzee, Angus Kernohan e Angus Curtis marcando os tries dos visitantes.

Os demais irlandeses voaram baixo contra times galeses. O Leinster atropelou os Dragons por 52 x 10. Foram 7 tries para o time de Dublin, com Gibson-Park marcando 2. Mas o galeses sorriram brevemente com um magnífico try de Jordan Williams.



Enquanto isso, jogando em Cork, sua segunda casa, o Munster não deu chances aos Ospreys, que tinham começado bem a temporada. 49 x 13 para os vermelhos, com direito a 2 tries do hooker Rhys Marshall, ao passo que Joey Carbery foi novamente essencial para o triunfo do Munster, que mostrou um rugby aberto e envolvente.



Em Parma, o rugby italiano só teve o que comemorar. O Zebre provou viver seu melhor início de temporada derrotando de virada o Cardiff Blues, que preocupa seu torcedor. O time da capital galesa foi ao intervalo vencendo por 21 x 07, com 3 tries em 10 minutos para os Blues, enquanto Carlo Canna reduziu para as Zebras. Os italianos cresceram na reta final e produziram grande virada, com 3 tries nos 15 minutos finais. O try da virada foi do hooker Oliviero Fabiani.



O único time galês que venceu na jornada foi o poderoso Scarlets, mas que sofreu muito para vencer em casa o inspirador Benetton Treviso, da Itália. Foi um jogaço, com os Gareth Davies marcando 2 tries em um primeiro tempo superior dos galeses. Mas os italianos reagiram e chegaram a virar o placar depois do intervalo, com 4 tries. Mas os 20 minutos finais foram dos Scarlets que marcaram seus 3 tries cruciais. 38 x 29 eletrizantes em Llanelli.





Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Edinburgh 17 x 10 Connacht

Munster 49 x 13 Ospreys

Leinster 52 x 10 Dragons

Scarlets 38 x 29 Treviso

Cheetahs 24 x 52 Glasgow Warriors

Zebre 26 x 24 Cardiff Blues

Kings 07 x 28 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 14 Munster Irlanda Limerick/Cork 3 10 Zebre Itália Parma 3 10 Ospreys Gales Swansea 3 9 Connacht Irlanda Galway 3 7 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 4 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 3 1 Conferência B Ulster Irlanda Belfast 3 12 Leinster Irlanda Dublin 3 11 Scarlets Gales Llanelli 3 10 Benetton Treviso Itália Treviso 3 9 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 6 Dragons Gales Newport 3 5 Kings África do Sul Porto Elizabeth 3 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;