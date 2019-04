ARTIGO COM VÍDEOS – Faltam somente 2 rodadas para o fim da temporada regular da Gallagher Premiership inglesa e a luta pela última vaga nas semifinais está totalmente aberta. Enquanto Exeter Chiefs e Saracens já estão classificados e o Gloucester precisa de apenas 1 ponto para se garantir matematicamente, Northampton Saints, Harlequins, Sale Sharks, Wasps, Bath e Bristol Bears estão separados por apenas 6 pontos. Já na luta contra o rebaixamento, o Newcastle Falcons está quase condenado e terá a missão de tirar 9 pontos que tem para o penúltimo colocado Leicester Tigers.

Newcastle foi justamente o oponente do Northampton Saints, em jogo que teve domínio dos visitantes durante todo o jogo. O primeiro tempo dos Saints foi avassalador, com 24 x 03 no marcador, com nada menos que 3 tries de Tom Collins, homem do jogo. Os Falcons esboçaram reação depois do intervalo, mas a vitória foi dos Saints por 31 x 17.

Northampton subiu para o 4º lugar porque ainda se beneficiou da derrota por 17 x 15 fora de casa dos Harlequins contra o Exeter Chiefs. Os lideres abriram 12 x 03, os Quins reagiram, mas a virada londrina não saiu, com a conversão do empate não entrando.

- Continua depois da publicidade -

O Wasps também sofreu golpe em suas pretensões de semifinais ao cair em casa contra o Saracens, 31 x 14. Domínio inicial dos Sarries e reação tardia dos Wasps.

Por sua vez, o Sale Sharks voltou a encostar na briga ao vencer o Bath por 6 x 3, em jogo físico e sem espaços que acabou com banho de água fria para Bath.

Já o Bristol Bears entrou ao menos na briga pelas 6 vagas na Champions Cup europeia ao brilhar fora de casa contra o Leicester Tigers, 23 x 20, em jogo que salvou os Bears do rebaixamento e manteve os Tigers sob risco. Jogo tenso até o fim com Harry Thacker cravando o try da vitória de Bristol aos 75′.

Por fim, o Worcester Warriors também se garantiu matematicamente livre do rebaixamento vencendo o Gloucester por 27 x 20. Darren Barry cravou o try crucial da vitória dos Warriors.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Worcester Warriors 27 x 20 Gloucester

Wasps 14 x 31 Saracens

Leicester Tigers 20 x 23 Bristol Bers

Exeter Chiefs 17 x 15 Harlequins

Sale Sharks 06 x 03 Bath

Newcastle Falcons 17 x 31 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 20 81 Saracens Londres 20 72 Gloucester Gloucester 20 61 Northampton Saints Northampton 20 51 Harlequins Londres 20 51 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 48 Wasps Coventry 20 47 Bath Bath 20 46 Bristol Bears Bristol 20 45 Worcester Warriors Worcester 20 41 Leicester Tigers Leicester 20 39 Newcastle Falcons Newcastle 20 30

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento