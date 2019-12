ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, a Nova Zelândia voltou a falar mais alto no sevens feminino e conquistou o título da etapa da África do Sul, a 3a da temporada, disparando na liderança do Circuito Mundial 2019-20.



As Black Ferns voaram baixo no mata-mata. O domingo começou com vitória sofrida sobre a Inglaterra por 26 x 21. Wilson-Hardy marcou 2 tries para as inglesas que pareciam lhes dar a vitória, mas Tui empatando tudo no minuto final e Paul marcando com na prorrogação o try da vitória.

Na semifinal a Nova Zelândia fez 15 x 05 sobre o Canadá. Saili, Niall Williams e Brazier fizeram os tries da vitória

A Austrália alcançou a final ao despachar a França em jogo dramático na outra semifinal por 24 x 19. Byers marcou no minuto final o try da vitória australiana.

Na grande decisão, as neozelandesas derrotaram as rivais australianas por 17 x 07. Ruby Tui foi decisiva marcando os 2 tries cruciais da vitória da Nova Zelândia.

A próxima etapa será nos dias 25 e 26 de janeiro em Hamilton, na Nova Zelândia.

The overall series table for the women’s @DHLRugby Impact Player after 3 of 8 rounds. Stacey Waaka, still smiling and still on top! #DHLImpactPlayer pic.twitter.com/CayefTS3Ak — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 15, 2019





World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 3ª etapa Feminina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Feminino

*Horários de Brasília

Domingo, dia 15 de dezembro

04h50 – França 31 x 00 Rússia – Quartas de final

05h12 – Austrália 38 x 07 Fiji – Quartas de final

05h34 – Canadá 15 x 14 Estados Unidos – Quartas de final

05h56 – Nova Zelândia 26 x 21 Inglaterra – Quartas de final

08h11 – Brasil 07 x 26 Irlanda – Decisão de 11º lugar

08h33 – Espanha 19 x 07 África do Sul – Decisão de 9º lugar

08h55 – França 19 x 24 Austrália- Semifinal

09h17 – Canadá 05 x 15 Nova Zelândia- Semifinal

12h37 – França 17 x 22 Canadá – Decisão de 3º lugar

13h26 – Nova Zelândia 17 x 07 Austrália- FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 56 16 20 20 Austrália 50 18 14 18 EUA 48 20 16 12 Canadá 44 10 18 16 França 40 14 12 14 Rússia 24 8 10 6 Espanha 22 12 6 4 Fiji 20 2 8 10 Inglaterra 16 4 4 8 Irlanda 11 6 3 2 Brasil 4 1 2 1 Campeão por etapa

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas