O COVID-19 fez mais vítimas. As federação da França e da Nova Zelândia seguiram os passos dos britânicos e italianos e cancelaram suas competições nacionais amadoras.

A Federação Francesa de Rugby (FFR) deu por encerradas todas as divisões de sua temporada 2019-20 da terceira divisão para baixo entre os homens, bem como todos as competições femininas e juvenis sob sua administração. Apenas as competições geridas pela LNR (a liga profissional de clubes do país), isto é, o Top 14 e a Pro D2, não tiveram ainda um destino final. Os campeonatos encerrados não terão campeões oficiais e o sistema de promoção e rebaixamento ainda será debatido.

Já a New Zealand Rugby (NZR), a federação neozelandês, decidiu pelo cancelamento do Heartland Championship, a divisão amadora do Campeonato Neozelandês de seleções provinciais. A competição ocorreria no segundo semestre, mas seu cancelamento se deu para não agravar a situação financeira da NZR. O Heartland Championship conta com 12 equipes seria o equivalente à terceira divisão do país, abaixo das duas divisões da Mitre 10 Cup, o campeonato nacional (com 14 times) que mescla atletas profissionais que jogaram o Super Rugby com atletas semi profissionais que buscam um “lugar ao sol”.

A NZR também cancelou as competições nacionais juvenis e a segunda divisão feminina, mantendo apenas a Farah Palmer Cup (a primeira divisão do XV feminino do país).