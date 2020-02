ARTIGO COM VÍDEO – Quem segura a Nova Zelândia no Circuito Mundial de Sevens Feminina? Neste domingo, pelo Sydney Sevens, a 5ª etapa da temporada 2019-20 (de um total de 8 etapas), as neozelandesas conquistaram já o quarto título consecutivo das etapas do circuito. Já são 16 pontos de frente sobre a vice líder Austrália.

O domingo de decisões colocou a Nova Zelândia frente à França na semifinal e, apesar do placar de 24 x 07 para as Black Ferns, foi um jogão, com a França chegando a empatar o duelo. Apenas no segundo tempo as neozelandesas abriram frente, sendo que todos os 4 tries da equipe foram de Stacey Fluhler, que vai liderando o ranking de desempenho do circuito.

Do lado do time da casa, a Austrália acabou desapontando sua torcida ao ser atropelada pelo Canadá na outra semifinal: 34 x 00. Foi o melhor jogo da temporada para as canadenses, que chegaram à final pelo segundo torneio seguido.

As australianas ainda ergueram a cabeça vencendo no sufoco a França pelo terceiro lugar, 12 x 10 suficientes para manterem a Austrália na vice liderança do circuito.

Na grande final, o Canadá voltou a encontrar o seu limite, não conseguindo segurar a Nova Zelândia. 33 x 07, com tries de Nathan-Wong (que se tornou a segunda mulher a atingir 1000 pontos na carreira no circuito – e com apenas 25 anos), Broughton, Niall Williams, Fitzpatrick e Saili.

A próxima etapa feminina será em Hong Kong entre os dias 3 e 5 de abril.

Congratulations to Stacey Fluhler who won the @DHLRugby Impact Player for Sydney! #DHLImpactPlayer pic.twitter.com/wpTnV6kD4C — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) February 2, 2020

Tyla Nathan-Wong is your @ULdialogue Mark of Excellence award winner after becoming the first @BlackFerns sevens player to reach 1,000 points.#EmpoweringTrust pic.twitter.com/p8TFY4qzNk — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) February 2, 2020





World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Haline Scatrut (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos 14 x 19 Fiji

19h52 – Canadá 33 x 10 Brasil

20h14 – Inglaterra 33 x 00 Rússia

20h36 – Nova Zelândia 28 x 00 Japão

20h58 – Austrália 33 x 00 Espanha

21h20 – França 40 x 14 Irlanda

01h08 – Estados Unidos 34 x 19 Brasil

01h30 – Canadá 20 x 14 Fiji

01h52 – Inglaterra 26 x 05 Japão

02h14 – Nova Zelândia 22 x 12 Rússia

02h36 – Austrália 34 x 00 Irlanda

02h58 – França 42 x 07 Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji 31 x 00 Brasil

19h07 – Canadá 21 x 07 Estados Unidos

19h29 – Rússia 14 x 12 Japão

19h51 – Nova Zelândia 26 x 12 Inglaterra

20h13 – Espanha 24 x 05 Irlanda

20h35 – França 10 x 14 Austrália

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Rússia, 4 Japão

Grupo B: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Estados Unidos, 4 Brasil

Grupo C: 1 Austrália, 2 França, 3 Espanha, 4 Irlanda

00h08 – Brasil 07 x 20 Irlanda – Decisão de 11o lugar

00h30 – Espanha 17 x 33 Japão – Decisão de 9o lugar

00h52 – Estados Unidos 15 x 19 Rússia – Decisão de 7o lugar

01h14 – Fiji 17 x 05 Inglaterra – Decisão de 5o lugar

01h36 – Nova Zelândia 24 x 07 França – Semifinal

01h58 – Canadá 34 x 00 Austrália – Semifinal

05h37 – Austrália 12 x 10 França – Decisão de 3º lugar

06h26 – Nova Zelândia 33 x 07 Canadá – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 96 16 20 20 20 20 Austrália 80 18 14 18 14 16 Canadá 80 10 18 16 18 18 França 70 14 12 14 16 14 EUA 66 20 16 12 12 6 Rússia 40 8 10 6 8 8 Fiji 38 2 8 10 6 12 Inglaterra 36 4 4 8 10 10 Espanha 28 12 6 4 3 3 Irlanda 15 6 3 2 2 2 Brasil 6 1 2 1 1 1 Campeão por etapa

11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas