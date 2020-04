Os Estados Unidos já têm sua liga profissional de rugby, a Major League Rugby. Porém, haverá concorrência. Ao menos é o que promete o novo projeto da NRFL – National Rugby Football League – para 2022.

Em 2014, um grupo de investimentos estadunidense chamado Rugby Law fundou a NRFL, um projeto de construção da primeira liga profissional nos EUA. Naquela oportunidade, a NRFL realizou um combine (uma seletiva) envolvendo ex atletas de futebol americano, inclusive atletas com experiência na NFL, chamando atenção no mundo.

No entanto, a NRFL falhou em conseguir apoio da USA Rugby (a federação estadunidense) e não foi adiante, com o projeto entrando em estado de dormência sem ter realizado uma partida sequer. Em 2016, outra liga nasceu, a PRO Rugby, que fez uma temporada completa, como a primeira liga profissional do país, mas não se sustentou e foi encerrada, dando espaço para a fundação da atual Major League Rugby, que teve sua primeira temporada em 2018.

O projeto da NRFL renasceu agora, com seu diretor Michael Clements dando entrevista à Forbes. O projeto renascido tem apoio da NFL Alumni, a associação de ex atletas da NFL, e se propõe a ser uma das maiores ligas do mundo, prometendo pagar salários iguais ou superiores ao de ligas como a Premiership inglesa e o Top 14 francês.

- Continua depois da publicidade -

A proposta é de contar com 8 franquias, todas de propriedade da própria liga. O modelo foi usado sem sucesso pela velha PRO Rugby, sendo diferente do modelo atual da Major League Rugby. As cidades das primeiras franquias não foram definidas ainda e ainda não está claro se a NRFL teria chancela da USA Rugby para operar.

No momento, a USA Rugby vive momento financeiro complicado, mas tanto a atual Major League Rugby como uma futura NRFL não são financiadas pela entidade.