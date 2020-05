ARTIGO COM VÍDEO – No próximo ano, o Rugby League (o rugby de 13 jogadores, ou “XIII”) viverá sua Copa do Mundo. Apesar de ser menos difundido que o Rugby Union, o League tem o Mundial mais antigo do mundo, criado em 1954 (33 anos antes da criação da Copa do Mundo de Rugby, a do Rugby Union, mais famosa).

O Mundial do League teve muitos formatos diferentes ao longo do tempo e foi disputada em espaços de tempo variáveis, mas a constância é o domínio da Austrália, campeã em 11 das 15 edições. A Grã Bretanha ganhou 3 títulos e foi depois dividida em Inglaterra, Gales r Escócia, que nunca venceram o Mundial sozinhos.

Hoje, começamos a mostrar vídeos das grandes finais da história do Mundial de League e começamos com o título solitário da Nova Zelândia em 2008. A primeira e única vez que o Kiwis (como é chamada a seleção neozelandesa de League) subiram no lugar mais alto do “XIII” mundial é considerada uma das grandes finais da história, uma vez que os neozelandeses venceram os Kangaroos (a seleção australiana) na Austrália, em Brisbane, contra todos os prognósticos. Hora de assistir!



Lista de campeões do Mundial de Rugby League

- Continua depois da publicidade -

Ano(s) Sede(s) Campeão Vice campeão Observações 1954 França Grã Bretanha França 4 países participantes, incluindo Austrália e Nova Zelândia 1957 Austrália Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1960 Inglaterra Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1968 Austrália e Nova Zelândia Austrália França Mesmos 4 participantes 1970 Inglaterra Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1972 França Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1975 Jogos em todos os países Austrália Inglaterra 5 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales 1977 Austrália e Nova Zelândia Austrália Grã Bretanha 4 participantes, com a volta da Grã Bretanha 1985-1988 Jogos em todos os países Austrália Nova Zelândia 5 seleções, com a Papua Nova Guiné estreando. Formato de todos contra todos, turno e returno, com jogos ao longo de 4 anos 1989-1992 Jogos em todos os países Austrália Grã Bretanha Mesmo formato e equipes de 85-88 1995 Inglaterra Austrália Inglaterra 10 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales definitivamente. Estreias de Fiji, Samoa, Tonga e África do Sul 2000 Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França Austrália Nova Zelândia 16 participantes. Estreias de Escócia, Irlanda, Ilhas Cook, Rússia e Líbano 2008 Austrália Nova Zelândia Austrália 10 participantes. 1º título da Nova Zelândia 2013 Inglaterra e Gales Austrália Nova Zelândia 14 participantes. Estreias da Itália e dos Estados Unidos 2017 Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné Austrália Inglaterra 14 participantes (mesmo formato de 2013). Novo ciclo de 4 anos instituído 2021 Inglaterra - - 16 participantes. Estreias de Grécia e Jamaica Lista de campeões Títulos Vices Austrália 11 3 Grã Bretanha 3 6 Nova Zelândia 1 3 França 0 2