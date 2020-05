ARTIGO COM VÍDEOS – Hoje tem dose tripla de Rugby League para você! Em 2017, a Austrália e a Nova Zelândia recebera uma edição da Copa do Mundo do rugby de 13 jogadores que ficou marcada pela incrível campanha de Tonga, que venceu a Nova Zelândia na fase de grupos e alcançou as semifinais, sendo derrotada no sufoco pela Inglaterra. Na grande final, a Austrália fez valer seu favoritismo e se sagrou campeã contra os ingleses.

Três jogaços para você assistir neste domingão!







Mundiais de Rugby League

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?