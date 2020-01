Overdose de rugby do melhor na ESPN! Nesse fim de semana volta o rugby de seleções nacionais, com a largada do Six Nations! No sábado, tem Gales contra Itália e Irlanda versus Escócia, ao passo que o domingo é dia de Le Crunch, isto é, o superclássico França e Inglaterra!

Por sua vez, o Six Nations Feminino será todo exibido no Watch ESPN, com os mesmo confronto rolando, todos no domingo.

Outra atração no Watch ESPN será o Super Rugby, que terá seu pontapé inicial nessa sexta. Todos os jogos serão exibidos.

Por fim, de sexta e domingo o Watch ESPN também contará com o Circuito Mundial de Sevens. Vem aí a etapa da Austrália, com torneios masculino e feminino. Entre as mulheres, o Brasil estará em campo e os dias e horários de jogos do Brasil em Sydney são estes:

Sexta, dia 31/01 às 19h52: Brasil x Canadá;

Sábado, dia 01/02 à 01h08: Brasil x Estados Unidos;

Sábado, dia 01/02 às 18h45: Brasil x Fiji;

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro

04h05 – Super Rugby – Blues x Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

06h15 – Super Rugby – Brumbies x Reds – Watch ESPN AO VIVO

15h10 – Super Rugby – Sharks x Bulls – Watch ESPN AO VIVO

19h30 às 07h00 (do sábado) – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Dia 1 – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 1º de fevereiro

01h45 – Super Rugby – Sunwolves x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

04h05 – Super Rugby – Crusaders x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

05h00 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Dia 1 – ESPN2 AO VIVO

08h00 – Rugby Europe Championship – Rússia x Espanha – Rugby Europe TV AO VIVO

11h00 – Rugby Europe Championship – Geórgia x Romênia – Rugby Europe TV AO VIVO

11h05 – Super Rugby – Stormers x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

11h15 – Six Nations – Gales x Itália – ESPN2 AO VIVO

12h00 – Rugby Europe Championship – Portugal x Bélgica – Rugby Europe TV AO VIVO

13h45 – Six Nations – Irlanda x Escócia – ESPN2 AO VIVO

18h45 às 07h30 (do domingo) – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Dia 2 – Watch ESPN AO VIVO

21h00 – Super Rugby – Jaguares x Lions – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 02 de fevereiro

05h30 – Circuito Mundial de Sevens – Etapa da Austrália – Dia 2 – ESPN2 AO VIVO

09h30 – Women’s Six Nations – França x Inglaterra – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Women’s Six Nations – Irlanda x Escócia – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Women’s Six Nations – Gales x Itália – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – Six Nations – França x Inglaterra – TV5 Monde AO VIVO

12h00 – Six Nations – França x Inglaterra – ESPN2 AO VIVO

20h00 – Six Nations – França x Inglaterra – ESPN2 VT

22h00 – Six Nations – Irlanda x Escócia – Extra Extra VT

Circuito Mundial de Sevens Feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 76 16 20 20 20 Austrália 64 18 14 18 14 Canadá 62 10 18 16 18 EUA 60 20 16 12 12 França 56 14 12 14 16 Rússia 32 8 10 6 8 Fiji 26 2 8 10 6 Inglaterra 26 4 4 8 10 Espanha 25 12 6 4 3 Irlanda 13 6 3 2 2 Brasil 5 1 2 1 1 Campeão por etapa

11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas

Circuito Mundial de Sevens Masculino



Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 63 19 22 22 África do Sul 48 22 19 7 França 48 12 17 19 Inglaterra 39 17 7 15 Austrália 35 13 5 17 Argentina 35 11 13 11 Fiji 31 8 15 8 EUA 30 10 8 12 Canadá 26 7 6 13 Quênia 25 4 11 10 Irlanda 22 5 12 5 Samoa 21 15 4 2 Escócia 19 3 10 6 Espanha 13 6 3 4 Gales 4 2 1 1 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;