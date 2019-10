Diego Padilla, grande figura do rugby nacional e ex-atleta da seleção brasileira, conta com a ajuda da comunidade do rugby em São Paulo para que receba doações de sangue enquanto se recupera de complicações devido uma cirurgia cardíaca realizada dois anos atrás.

Diego está internado na UTI do HCor do Paraíso e encontra-se em estado grave, mas com leves melhoras, necessitando de cuidado intensivo. Após dois procedimentos cirurgicos necessitou-se transfusão de sangue em grande quantidade e o organismo reagiu como se fosse corpo estranho, o que gerou uma infecção.

A doações de sangue devem ser feitas em nome de Diego Hernan Victoria Padilla no HCor.