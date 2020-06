Imortal, Sergio Parisse, oitavo da seleção da Itália e terceiro jogador no mundo com mais jogos por uma seleção na história, vai seguir carreira. Aos 36 anos, Parisse renovou contrato com seu clube, o Toulon, da França, por ao menos mais uma temporada e só deverá pendurar as chuteiras em 2021.

Com isso, o terceira linha espera ter sua despedida da Itália, do Toulon e do rugby realmente dentro de campo – e não por conta da pandemia.

Cecil Afrika, ex melhor do mundo, aposentado

Já o sul-africano Cecil Afrika decidiu se aposentar aos 32 jogos. Eleito melhor jogador do mundo de sevens em 2011, Afrika defende a seleção da África do Sul de sevens por 318 vezes, ganhando a medalha de bronze olimpíada de 2016.

Lozowski na França

Enquanto isso, na Inglaterra a notícia é o empréstimo do abertura e centro Alex Lozowski do Saracens para o Montpellier, d França, para a temporada 2020-21. O abertura inglês de 26 anos sai do Saracens para por enquanto para permitir a adequação dos salários do clube, que jogará a segunda divisão na próxima temporada.

Nizaam Carr volta à África do Sul

Por sua vez, o Wasps, da Inglaterra, perdeu o terceira linha sul-africano Nizaam Carr. O atleta de 29 anos e 5 jogos pelos Springboks voltará a seu país para defender os Bulls.