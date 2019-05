Jogo no Independência com presença ilustre do maior objeto de desejo de qualquer rugbier, a taça Webb Ellis, destinada ao vencedor da Copa do Mundo, testemunhou um dia complicado para a seleção brasileira que almeja uma vaga para a próxima Copa, com os argentinos jogando em ritmo de treino no segundo tempo quando os Tupis tiveram apenas 14 homens em campo e vencendo por 62×0.

Rodada do principal estadual do país definiu os confrontos das semis e o desafortunado Tornados que, apesar de uma boa campanha, irá decidir sua manutenção no Paulista A na repescagem contra o ainda a ser decidido vice do Paulista B.

