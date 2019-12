Vamos fechar o ano com um balanço dos melhores comentaristas do rugby falado em língua portuguesa. Victor Ramalho, Francisco Isaac, Julio Muralha e Márcio Chitão comentam sobre os seguintes tópicos:

– Assunto do ano

– Momento do ano

– Jogador do ano

– Time do ano

– Decepção do ano

Ouça já o que eles falam de 2019 no rugby mundial!