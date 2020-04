No fim deste mês haverá a eleição para a presidência do World Rugby, a federação internacional, com o argentino Agustín Pichot concorrendo contra o inglês Bill Beaumont. Debate bom sobre o que está em jogo na política do rugby mundial!



