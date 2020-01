Está tudo pronto para a largada do Six Nations e o Ovalcast analisou as chances de cada seleção europeia!

Para completar, a volta de Portugal ao Rugby Europe Championship e, lógico, as etapas da Nova Zelândia e da Austrália do Circuito Mundial de Sevens (que tiveram a Seleção Brasileira Feminina em campo) foram destaques.

Ouça já e entre no clima do melhor do rugby internacional!



