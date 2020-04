No programa de hoje, na onda da eleição que pode mudar os rumos do World Rugby, nosso podcast debateu qual é o futuro para a mais importante competição do rugby mundial, a Copa do Mundo? Teremos expansão para 24 equipes? Quais países poderão ser as sedes da competição? E se a Liga Mundial sair do papel, quais seriam seus efeitos sobre a Copa do Mundo? Debate dos bons no ar!

SoundCloud: clique aqui

Spotify: clique aqui

- Continua depois da publicidade -

Deezer: clique aqui

iTunes: clique aqui