ARTIGO COM VÍDEOS – As seleções brasileiras de rugby sevens vão disputar as medalhas de bronze em Lima 2019. Tanto a seleção feminina como a masculina começaram domingo com derrotas nas semifinais para as seleções favoritas dos Estados Unidos, entre as mulheres, e Canadá, entre os homens.

No feminino, o Brasil foi superado por 33 x 19 pelos Estados Unidos, mas não sem mostrar qualidade. As Yaras largaram atrás com tries estadunidenses de Ramsey e Matyas, com os EUA mostrando superioridade física. Mas o Brasil respondeu antes do intervalo com Mulan voando para o Brasil.

No segundo tempo, no entanto, a imposição física das Eagles fez a “porta se abrir”, com Ramsey, Henrich e Gustaitis marcando novos tries. Bianca ainda disparou para dois tries na parte final do jogo, mas já sem chances de reação.



Na outra semifinal feminina, o Canadá não deu margem para erros e atropelou a Colômbia, como esperado, por 41 x 00, com De Couvreur marcando seu hat-trick (3 tries).

- Continua depois da publicidade -

Quem vence a medalha de ouro masculina no #Rugby7s de #Lima2019? 🇨🇦 Canadá ou Argentina🇦🇷?#PanNaRecordTV — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 28, 2019



No masculino, as semis começaram com vitória impositiva da Argentina, favorita, contra os Estados Unidos por 31 x 07. Os EUA largaram na frente com try do destaque Clark, mas depois só deu Argentina, com os Pumas se impondo, como esperado. Luna marcou 2 tries, enquanto Vanni, Alvarez e Osadczuk também cruzaram o in-goal.

Já o Brasil não conseguiu equilibrar seu jogo com o favorito Canadá, que foi ao Pan com força máxima. Berna rompeu para o primeiro try dos Canucks, mas Zé disparou na ponta, desferiu hand-off e fez o try que dava esperanças ao torcedor brasileiro. Porém, liderado pelo craque Hiraiyama, o Canadá controlou as ações na sequência e foi criando os espaços para seus tries, com Berna marcando novamente e Cejvanovic ganhando no físico para o terceiro try, abrindo 21 x 05 no intervalo.

O segundo tempo acabou sendo canadense também, com Zaruba e Thiel marcando mais 2 tries, que fizeram jus ao domínio dos Canucks. 35 x 05, placar final.



Quem vence a medalha de ouro feminina no #Rugby7s de #Lima2019? 🇨🇦 Canadá ou Estados Unidos 🇺🇸?#PanNaRecordTV — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 28, 2019

Quem vence a medalha de bronze masculina no #Rugby7s de #Lima2019? 🇧🇷Brasil ou Estados Unidos🇺🇸? #PanNaRecordTV @brasilrugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 28, 2019





Horários de Brasília