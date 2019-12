No último sábado, 30, aconteceu a sétima edição do Sanca Sevens, torneio de sevens organizado pelo São Carlos e pelo Garra. Contando com equipes de todo o estado nas categorias masculino, feminino e veterano, além do demonstrativo juvenil, o torneio foi sucesso entre o público e atletas. Foram cerca de 250 pessoas diretamente presentes no evento.

O combinado Paraba 7s, que contou com atletas de equipes como o Pasteur, e o Guarulhos foram os grandes vencedores do Sanca Sevens.

Vejam os resultados dos jogos e a classificação final:

Jogos

Masc 1 – São Carlos 26 x 14 Fogosos

Masc 2 – Paraba 41 x 0 Rio Preto

Masc 3 – UFSCar 12 x 10 UFABC

Masc 4 – Locomotiva 19 x 17 Guarulhos

Fem 1 – Garra 37 x 0 UFABC

Fem 2 – Guarulhos 24 x 0 Hydra

Vet 1 – Hipopótamos MMXV 22 x 17 Ribeirão Preto Carcamanos

Masc 5 – São Carlos 38 x 0 Rio Preto

Masc 6 – Paraba 24 x 5 UFABC

Masc 7 – UFSCar 26 x 5 Guarulhos

Masc 8 – Locomotiva 0 x 47 Fogosos

Fem 3 – Garra 14 x 26 Guarulhos

Fem 4 – UFABC 14 x 28 Hydra

Vet 2 – Ribeirão Preto Carcamanos 7 x 17 Hipopótamos MMXV

Masc 9 – semi prata 1: Locomotiva 14 x 28 Rio Preto

Masc 10 – semi prata 2: UFABC 12 x 7 Guarulhos

Masc 11 – semi ouro 1: Paraba 15 x 12 Fogosos

Masc 12 – semi ouro 2: São Carlos 40 x 0 UFSCar

Fem 5 – Garra 10 x 7 Hydra

Fem 6 – UFABC 10 x 38 Guarulhos

Masc 13 – 3° prata: Locomotiva 28 x 19 Guarulhos

Masc 14 – 3º ouro: Fogosos 40 x 14 UFSCar

Masc 15 – final prata: Rio Preto 17 x 31 UFABC

Masc 16 – final ouro: Paraba 38 x 10 São Carlos

Classificação

Masculino

1 Paraba 7s (campeão Taça Ouro)

2 São Carlos

3 Fogosos

4 UFSCar

5 UFACB (campeão Taça Prata)

6 Rio Preto

7 Locomotiva

8 Guarulhos

Feminino

1 Guarulhos

2 Garra

3 Hydra

4 UFABC

Veterano

1 Hipopótamos MMXV

2 Ribeirão Preto Carcamanos

Ficam nossos agradecimentos à todos que confiaram no nosso trabalho, desde a arbitragem até os torcedores e apoiadores (Prefeitura Municipal de São Carlos, Sanrad e Hamburgueria Route 15), passando pelos atletas e dirigentes! São vocês que fazem nosso torneio gigante!