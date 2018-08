Sábado será de decisão no Americas Challenge, a 2ª divisão das Américas, na Colômbia, e de 2ª rodada do Troféu Mundial M20, a 2ª divisão mundial do M20, na Romênia.

Quem será o campeão do Americas Challenge: Colômbia ou Paraguai?

Medellín viverá sábado, dia 1º de setembro, as emoções da decisão do Americas Challenge com a Colômbia buscando sua primeira vitória na história de seu XV sobre o Paraguai, em duelo de invictos. A Colômbia impressionou mais até aqui, uma vez que derrotou o México – 3º força da competição – por placar mais largos que os paraguaios – 45 x 00 para a Colômbia e 45 x 36 para o Paraguai.

Porém, o peso do tabu está a favor dos Yakarés paraguaios, que não apenas venceram todos os seus duelos até hoje contra os Tucanes colombianos, como triunfaram justamente no confronto deste ano, em maio, no Sul-Americano, por 28 x 26. Entretanto, o jogo foi em Assunção e a Colômbia liderou o placar durante boa parte da partida, levando uma dolorosa virada. Jogando em casa agora, os colombianos podem ficar otimistas, mas os paraguaios vão lutar para seguirem como a 7ª força do continente. Jogão com transmissão ao vivo da Federação Colombiana pelo YouTube.

O outro duelo colocará frente a frente os dois times que só perderam até aqui, México e Guiana, com favoritismo mexicano.

*Horários de Brasília

12h00 – México x Guiana

Histórico: 1 jogo e 1 vitória do México, 32 x 06, em 2016 (Rugby Americas North Championship);

17h00 – Colômbia x Paraguai

Histórico: 7 jogos e 7 vitórias do Paraguai. Último jogo: Paraguai 28 x 26 Colômbia, em 2018 (Sul-Americano);

Seleção Apelido Jogos Pontos Colômbia Tucanes 2 10 Paraguai Yakarés 2 10 México Serpientes 2 1 Guiana Golden Jaguars 2 0

Uruguai em busca de reação do M20

Com transmissão ao vivo de todos os jogos pela World Rugby TV, o Troféu Mundial M20 – a segunda divisão mundial da categoria, que está rolando em Bucareste, na Romênia – chegará nesse sábado à sua segunda rodada, já decisiva, uma vez que apenas o campeão de cada grupo seguirá com chances de ser promovido à elite mundial.

Na primeira rodada, Fiji, Samoa, Portugal e Namíbia falaram mais alto, respectivamente, contra Uruguai, Hong Kong, Canadá e Romênia que, agora, estão com obrigação de vitória. E o duelo entre Uruguai e Canadá pelo Grupo A promete muito por isso, já que ambos se enfrentarão após derrotas iniciais e jogarão tudo para seguirem sonhando com o título. Enquanto isso, ambos estarão de olho no confronto entre Fiji e Portugal. Fiji sobrou na estreia e é favorito, mas Portugal mostrou brilhante capacidade de recuperação ao virar partida sobre o Canadá e contará com a torcida do Uruguai, umas vez que uma vitória portuguesa permitiria aos Teritos um duelo direto na rodada final.

Pelo Grupo B, a Namíbia, que voou baixo na primeira rodada derrotando os romenos, duelará com Hong Kong, no papel o mais fraco do torneio, enquanto a Romênia tentará se manter viva enfrentando Samoa, que venceu mas não brilhou como se esperava diante do time asiático. Se Namíbia e Samoa vencerem, decidirão a vaga na final no confronto direto.

World Rugby U20s Trophy – Troféu Mundial M20 2018 – 2ª divisão do M20 mundial – em Bucareste, Romênia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 1º de setembro

07h00 – Uruguai x Canadá

09h00 – Namíbia x Hong Kong

11h00 – Romênia x Samoa

13h00 – Fiji x Portugal