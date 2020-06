ARTIGO COM VÍDEOS – Após 5 rodadas, apenas uma equipe segue invicta e com 100% de aproveitamento na NRL, a liga australiana de Rugby League (o rugby de 13 jogadores). É o Paramatta Eels, que fez o clássico do Oeste de Sydney contra o Penrith Panthers e triunfou por 16 x 10, derrubando a invencibilidade do rival.

Os Panthers chegaram a abrir 10 x 00 no primeiro tempo, mas tomaram a virada num espaço de 6 minutos, quando os Eels marcaram 3 tries seguidos entre os 61′ e os 67′, com Blake, Gutherson e Matterson.

O outro invicto até então, o Newcastle Knights, também caiu nesta rodada, perdendo para o Melbourne Storm por 26 x 12, em jogo que teve Cameron Smith e Brandon Smith decidindo o jogo para os roxos nos minutos finais.



A vice liderança é do Canberra Raiders, que fez 14 x 06 sobre o Wests Tigers, Nick Cotric e Jarrod Crocker marcando os pontos cruciais para os verdes.



Os times de Queensland, por sua vez, viveram um péssima rodada. O Brisbane Broncos perdeu mais uma, agora para o Manly Sea Eagles, por 20 x 18, com Reuben Garrick chutando penal de vitória aos 70′ para os Sea Eagles. Já o North Queensland Cowboys viu o New Zealand Warriors voar baixo, com vitória neozelandesa por 37 x 26, em jogo de hat-trick (3 tries) de Peta Hiku para os Warriors. Já o o Gold Coast Titans não foi páreo para o South Sydney Rabbitohs, que se reergueu vencendo por 32 x 12.







Por fim, nesta segunda, o Sydney Roosters seguiu crescendo e atropelou o Canterbury Bulldogs, 42 x 06, com hat-trick de James Tedesco, ao passo que o St. George Illawarra Dragons finalmente venceu a primeira, triunfando em dérbi do sul de Sydney contra o Cronulla Sharks, 30 x 16.







NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Sea Eagles 20 x 18 Broncos

Warriors 37 x 26 Cowboys

Eels 16 x 10 Panthers

Rabbitohs 32 x 12 Titans

Wests Tigers 06 x 14 Raiders

Bulldogs 06 x 42 Roosters

Dragons 30 x 16 Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Parramatta Eels Sydney 5 10 Canberra Raiders Canberra 5 8 Melbourne Storm Melbourne 5 8 Newcastle Knights Newcastle 5 7 Penrith Panthers Sydney 5 7 Sydney Roosters Sydney 5 6 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 5 6 North Queensland Cowboys Townsville 5 4 Wests Tigers Sydney 5 4 South Sydney Rabbitohs Sydney 5 4 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 5 4 Brisbane Broncos Brisbane 5 4 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 5 2 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 5 2 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 5 2 Gold Coast Titans Gold Coast 5 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?