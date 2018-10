Sábado movimentado no rugby sul-americano. Na Guatemala, a seleção da casa foi derrotada na final do Sul-Americano B pelo Peru, que voltou a ser campeão da segunda divisão continental pela primeira vez desde 2010. Já em Montevidéu, no Uruguai, foi dada a largada para o Americas Pacific Challenge, envolvendo seleções de desenvolvimento de Uruguai, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Samoa e Tonga.

Peru campeão!

Os Tumis peruanos voltaram a serem campeões do Sul-Americano B, aproveitando a ausência de Colômbia (que jogou a primeira divisão em 2018) e Venezuela (que teve vistos negados para entrar na Guatemala). Na grande decisão do título, o Peru fez a experiência falar mais alta e venceu por tranquilos 34 x 00 os Jaguares da Guatemala. Ainda não foi confirmado se haverá repescagem para o Peru tentar jogar no ano que vem o Americas Challenge (a 2ª divisão das Américas) e o Sul-Americano A.

- Continua depois da publicidade -

Samoa, Tonga e Uruguai saem na frente

Na primeira rodada do Americas Pacific Challenge, apenas o Uruguai A (seleção de desenvolvimento no papel, mas recheado de atletas dos Teros principais) venceu entre os times das Américas. Os uruguaios fizeram a festa da torcida com 35 x 21 sobre o time B canadense. Arata, Leivas, Ballestrino e Diana marcaram os tries uruguaios, além de um penal try.

Já Samoa A e Tonga A despacharam a Argentina XV e o USA Selects, em demonstração de força da revelação de talentos dos times polinésios. 39 x 30 de Tonga sobre o time dos EUA, enquanto os samoanos venceram os argentinos por 36 x 31. Fase complicada da Argentina XV que teve Diaz Bonilla, Bavaro, entre outros que já vinham atuando.

Sul-Americano B – na Antigua Guatemala, Guatemala

00 34

Guatemala 00 x 34 Peru



Americas Pacific Challege

Argentina XV 31 x 36 Samoa A

Tonga A 39 x 30 USA Selects

Uruguai A 35 x 21 Canada A

It’s Tonga A v @USARugby Select XV in match two of the World Rugby Americas Pacific Challenge https://t.co/bCq9zwpR7N — World Rugby (@WorldRugby) 6 de outubro de 2018

The final match of the day in the World Rugby Americas Pacific Challenge is @rugbyuruguay A v @rugbycanada A https://t.co/S1oKhgR1JS — World Rugby (@WorldRugby) 6 de outubro de 2018

*Horários de Brasília

Dia 10/10 – 11h00 – Tonga A x Samoa A

Dia 10/10 – 13h30 – Argentina XV x Canada A

Dia 10/10 – 16h00 – Uruguai A x USA Selects

Dia 14/10 – 11h00 – Tonga A x Canada A

Dia 14/10 – 13h30 – Argentina XV x USA Selects

Dia 14/10 – 16h00 – Uruguay XV x Samoa A