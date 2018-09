A segunda rodada do Top 12 já se abriu com alguns importantes confrontos entre as grandes equipes, mas também pela base da tabela. O jogo do dia foi, claramente, o “Derby da Itália” entre Rovigo e Petrarca, no Estádio Plebiscito de Pádua.

Os primeiros 20′ foram tensos: os anfitriões atacaram com mais convicção, mas os Bersaglieri de Rovigo resistiram com uma defesa sólida e concreta, além de ganharem vantagem nos scrums. O placar então foi aberto com um penal Ragusi, do Petrarca 03 x 00. Os donos da casa até avançavam no campo, no entanto, alguns erros em larga escala e a defesa do Rovigo impediram que eles pontuassem.

A estratégia dos Rovigo funciona: não se prenderem no maul dos adversários no lateral, forçando os adversários a irem para o chão. Em qualquer caso, Rovigo se esforça para manter a posse e seguir em frente.

Aos 33′, Vain, o terceira linha dos Bersaglieris de Rovigo entrou numa discussão em campo, após um scrum fechado. O árbitro dá a punição: um cartão amarelo e Ragusi aproveita para aumentar o placar: 06 x 00. A primeira etapa da partida terminou com um bom jogo de Petrarca, no lado direito do campo com um bom ataque da linha. O primeiro centro marcou perto da bandeira e legitimou o domínio demonstrado pelos campeões nos primeiros quarenta minutos de jogo, 13 x 00.

De volta do vestiário aos Bersaglieri vêem uma oportunidade, graças a uma interceptação de Van Niekerk, mas a oportunidade se desmancha com um passe diretamente fora do campo de jogo, feito por Momberg. Ao contrário do primeiro tempo, o segundo é do Rovigo, dono de posse e território, porém, sem marcar tries. O jogo é então encerrado nos minutos finais com o pé de Simone Ragusi, merecidamente eleito Man of the match, que marca mais 3 pontos, 16 x 00, vitória do Petrarca.

Em Calvisano, I Medicei começa melhor e estava na frente, marcando 10 x 06 até o intervalo, mas no segundo tempo emerge o maior peso do Calvisano e tudo termina em 35 x 10.

O Diablos volta a ser uma equipe curiosa e, depois do começo tranquilo com o Famme Oro na frente, até o intervalo 17 x 22, viram o jogo e derrotam os adversários, 43 x 29.

Interessante também é o confronto entre Mogliano e Valsugana numa provável luta pela salvação. Os anfitriões, Moglianos, finalmente retornaram ao sucesso, vencendo Valsugana por 17 x 05 com dois tries do centro, Scagnolari.

Um jogo muito acirrado entre Lazio e Viadana na capital: os Lazio ganharam por 24 x 23, depois resistiram às últimas ofensivas extremas dos lombardos, quatro tries pelo Lazio que também recebem o bônus.

O recém-promovido Verona também é derrotado por San Donà. Os Vergona alcançaram o 80′ o try, reduzindo a diferença a 23 x 15. Mas McKinney falhou na conversão que poderia valer um valioso bônus.

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

San Donà 23 x 15 Verona

Lazio 24 x 23 Viadana

Petrarca 16 x 00 Rovigo

Mogliano 17 x 05 Valsugana

Valorugby Reggio 43 x 29 Fiamme Oro

Calvisano 35 x 10 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Viadana Viadana 1 5 Calvisano Calvisano 1 5 Rovigo Rovigo 1 5 Petrarca Padova 1 5 Fiamme Oro Roma 1 5 Reggio Reggio Emilia 1 4 I Medicei Florença 1 1 Mogliano Mogliano Veneto 1 0 Valsugana Padova 1 0 Lazio Roma 1 0 Verona Verona 1 0 San Donà San Donà di Piave 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento