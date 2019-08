Piratas e ABC realizaram em Americana o único jogo da rodada pelo Campeonato Paulista B, sendo que os demais times da competição jogaram na semana passada em que o Engenharia Mackenzie e São Carlos garantiram antecipadamente seus lugares nas semifinais com duas rodadas de antecedência.

Os Piratas começaram o jogo de forma intensa e marcaram o primeiro try com pouco menos de 2′ com Flávio Rosa. O ABC aproveitou a posse de bola e forçou a defesa americanese para obter o penal que reduziria a vantagem no placar, com os 3 pontos marcados por Marcelo Donisete aos 13′. O que estava sendo uma partida equilibrada foi alterada por uma bela atuação do abertura dos Piratas e capitão, Fábio José, que em um espaço de 20 minutos produziu 18 pontos, sendo eles dois tries para deixar o placar ao fim da primeira etapa por 35×06.

Na volta ao intervalo, o ABC mesmo abalado com o resultado conseguiu produzir os primeiros pontos do segundo tempo com o primeiro centro Pedro Machado aos 8′, e marcaria o segundo try aos 19′ com Lucas dos Santos. Demorou para os Piratas voltarem encaixar o seu jogo, aproveitando energia renovada com as substituições e somente com Douglas Parazi aos 29′ marcou o único try do segundo tempo, mas com a ampla vantagem construída no primeiro tempo, o Piratas apenas administrou o jogo para encerrar com um sólido 45×16 e conquistando a terceira colocação no campeonato, passando o Rio Branco por um ponto.

Campeonato Paulista Série B

Dia 10/08/2019 às 15h00 – Piratas 45 x 16 ABC

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 34 7 7 0 0 6 0 298 106 192 São Carlos São Carlos 31 7 7 0 0 3 0 196 63 133 Piratas Americana 22 7 4 0 3 5 1 254 163 91 Rio Branco São Paulo 21 7 4 0 3 3 2 177 142 35 Tucanos São João da Boa Vista 17 7 3 0 4 2 3 156 151 5 Urutu São Paulo 16 7 3 0 4 3 1 181 204 -23 ABC Santo André 15 7 3 0 4 3 0 171 237 -66 Lechuza Sorocaba/Votorantim 11 6 2 0 4 3 0 166 201 -35 São Bento São Paulo 7 6 1 0 5 3 0 147 269 -122 Jaguars Jaguariúna 4 7 0 0 7 2 2 135 342 -207

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto