Além do primeira linha Nelson, outro brasileiro estará na Major League Rugby norte-americana de 2020. É o árbitro Henrique Platais.

Vivendo atualmente nos Estados Unidos, por conta de seu trabalho fora do rugby, o árbitro de 32 anos seguirá sua carreira no apito na liga profissional como um dos árbitros principais. Platais tem no currículo, entre outras competições, 4 partidas do Americas Rugby Championship como árbitro central, o que significa experiência em competição envolvendo as seleções norte-americanas. Platais já estava apitando jogos de clubes nos EUA desde o ano passado.

A escala de cada rodada ainda será divulgada pela MLR.