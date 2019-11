A gente ama uma medalha e acha que o bronze é um feito fantástico, mas para as seleções que estavam no páreo do campeonato fica um gosto bem amargo.

Mas mesmo com gosto amargo os tricampeões All Blacks jogaram o jogo que a gente esperava deles e garantiram um lugar no pódio.

Pela animação da torcida na prévia em volta do estádio os espectadores não esperavam muito da partida. E pela animação no pós-jogo parece que não adiantou muito o esforço, mesmo que tenha sido um show.

Bares desertos e um nó na garganta na nossa despedida do Tokyo Stadium, em que cobrimos 8 jogos nessa copa.