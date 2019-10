Se a Bahia é de todos os santos, a Kyoto é a cidade dos mil templos! A antiga capital do império japonês tem quase 2mil anos de história e talvez por isso, onde mais vimos mulheres em vestes tradicionais como o quimono👘 dando um caráter em cada esquina, e nós conhecemos um pouco dela através dos templos icônicos, como o Templo do Pavilhão Dourado, literalmente coberto de ouro de cima a baixo, o Heian, que possui um dos maiores torii ⛩ do país e onde presenciamos um casamento shintoísta com seus rituais únicos que deu um toque mais que especial na nossa visita, e o Yasaka, que sedia um concorrido festival de verão anual. Ainda deu tempo de conhecer o antigo palácio imperial, que na verdade era a casa de um nobre que deveria servir à realeza, mas ficou como sede do império por mais de 500 anos.