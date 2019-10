O Rugby tomou conta do Japão, e uma forma de arte criada no Japão, não podia passar em branco. Os Brave Blossoms foram homenageados no maior campo dedicado à arte em plantações arroz 🍚 do mundo, que fica em Gyoda/Saitama com mais de 27mil m2, e foi parar no Guinness Book! Os fazendeiros utilizam diferentes variações de arroz e uma dose de tecnologia para criar imagens detalhadas dos mais diversos temas, desde filmes, animes, celebrações e esportes. Mais de mil voluntários participam do processo de plantio e no final do ano, a colheita vira uma festa onde o arroz é consumido e distribuído entre todos. Em Saitama, um mirante permite você admirar essa arte em toda sua grandeza e é uma atração obrigatória para quem visitar a região. #justnorthoftokyo #visitsaitama