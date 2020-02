Vem aí mais uma edição da COPA 24h na cidade Porto Seguro (BA) nos dias 28 e 29 de Março.

O evento é organizado pelo Porto Seguro e abre a temporada de competições do Estado da Bahia, com a Federação Baiana co-organizando o evento. É permitida a participação de equipes de outros estados e de outros países.

A COPA 24h surgiu em 2017 como um torneio de pré-temporada para os clubes próximos à região da Costa do Descobrimento na Bahia. No ano passado o evento ganhou ares oficiais e entrou no Calendário de Competições Oficiais da Federação Baiana. Em sua 4ª edição, o ano de 2020 promete ter muito mais emoções e muito mais jogos.

Seguem as principais informações e algumas curiosidades:

– O evento tem duração exata de 24 horas de competição. Com isso os jogos podem ocorrer na madrugada, de manhã cedo, ao meio-dia, à noite… ou seja, inicia ao meio-dia do sábado e só finaliza ao meio-dia do domingo;

– Em 2019 a competição bateu recorde de equipes e jogadores inscritos, foram nada menos que 16 equipes e 214 jogadores, representando 4 estados brasileiros num total de 46 jogos;

– Todos os jogos da COPA 24H são filmados e disponibilizados no Canal do Youtube do clube: Porto Seguro Rugby Clube.

– Sempre com mais de uma modalidade em disputa, para 2020 as modalidades serão o Sevens o Beach;

– Estarão em disputa os seguintes torneios dentro da COPA 24h:

1ª Etapa do Circuito Baiano de Sevens;

1ª Etapa do Circuito Baiano de Beach. – Uma novidade para 2020 é que além desses torneios, estará em disputa o título de CAMPEÃO GERAL da COPA 24h dado ao clube que mais pontos somar juntando todas as modalidades e categorias que disputar;

– As categorias em disputa na edição 2020 serão:

M17 Feminino;

M17 Masculino;

M20 Masculino;

Adulto Feminino;

Adulto Masculino. – A cidade de Porto Seguro possui Aeroporto Internacional e recebe voos do Brasil todo regularmente;

– Esse ano os locais de disputa serão:

Arena Boca da Barra: BEACH;

Estádio Municipal Agnaldo Bento (Estádio Padrão FIFA – Utilizado pela Suíça na Copa do Mundo de 2014): SEVENS. – Haverá alojamento (em escola) GRATUITO para as equipes de fora;

– Equipes que queiram se hospedar em Hotel ou Pousada precisam entrar em contato no email do clube ou via Whatsapp para adquirir descontos nos hoteis parceiros que ficam próximos ao Estádio;

– Para 2020 a organização do evento manteve a parceria com o KING’s BAR e RESTAURANTE que fica no Centro de Porto Seguro e irá oferecer um cardápio diferenciado para as equipes inscritas, além de preços promocionais para todos os seus membros;

– 3º TEMPO: Como não podia deixar de ser, todos os anos a COPA 24h oferece mais do que um 3º Tempo. Para 2020 já estão garantidos:

3º Tempo: Ás 18h do dia 28/03 (Lanche + Bebidas);

4º Tempo: Ás 23h do dia 28/03 (Jantar + Bebidas);

5º Tempo: Às 13h do dia 29/03 (Almoço de encerramento + Bebidas). – Água e frutas durante todo o evento, além de socorristas (fisioterapeutas e enfermeiros) e ambulância em todos os jogos;

– INSCRIÇÃO: