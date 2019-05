A Prefeitura de Caxias do Sul oferece nos dias 27, 28 e 29 de junho, na FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha – a oportunidade para estudantes e profissionais da área de Educação Física conhecerem e/ou aprofundarem o seu conhecimento sobre assuntos atuais na área de ensino da modalidade, principalmente no ambiente escolar e na iniciação esportiva, bem como conhecimento de novas metodologias que tangem aspectos relacionados a estas áreas, por meio de palestras e workshops com profissionais renomados que atuam no rugby.

Destaca-se a importância da vivência que a realização desse congresso representará para os estudantes e profissionais da área por meio do contato direto com excelentes profissionais, alguns de renome internacional, incentivando, desta forma, o desenvolvimento ainda maior da modalidade rugby em Caxias do Sul e na região e também possibilitar a troca de experiências entre os professores, os estudantes e os clubes.

O Congresso Gaúcho de Rugby/Prefeitura de Caxias do Sul conta com o financiamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul através do Fiesporte e Secretaria Municipal do Esporte e Lazer.

As inscrições podem ser realizadas neste link: CLIQUE AQUI

Demais informações atualizadas podem ser acessadas na página do evento do Facebook