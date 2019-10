ARTIGO COM VÍDEOS – Teve início nesse fim de semana a Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês de 2019-20, uma das mais importantes ligas do planeta. Por conta de começar em meio ao Mundial, os clubes não contam com seus atletas das seleções nas primeiras rodadas da Premiership e as surpresas deram as caras. Três dos times menos badalados venceram.

O Bristol Bears atropelou seu arquirrival Bath por impressionantes 43 x 26, diante de mais de 26 mil torcedores em Ashton Gate, ao passo que o Worcester Warriors bateu o Leicester Tigers por 24 x 16, já sugerindo que o maior campeão do país não terá uma fácil temporada. Por sua vez, o recém promovido London Irish derrotou fora de casa o Wasps em emocionante 29 x 26, segurando a reação do time de Coventry no fim.

Surpresa, mas nem tanto, na derrota do atual campeão Saracens – bastante desfalcado – em casa diante do Northampton Saints por 27 x 25, graças a um penal no minuto final, em placar de grande valor para as ambições dos Saints, ao passo que o Gloucester conquistou importantíssimo triunfo fora de casa sobre o Sale Sharks, 18 x 16, com os Sharks perdendo um penal na última bola.

Por fim, o vice campeão Exeter Chiefs fez sua parte e venceu em casa o bom Harlequins por 22 x 19, com emoção até o fim também.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bristol Bears 43 x 16 Bath

Exeter Chiefs 22 x 19 Harlequins

Sale Sharks 16 x 18 Gloucester

Saracens 25 x 27 Northampton Saints

Worcester Warriors 24 x 16 Leicester Tigers

Wasps 22 x 29 London Irish

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 1 5 Worcester Warriors Worcester 1 4 London Irish Reading / Londres 1 4 Exeter Chiefs Exeter 1 4 Northampton Saints Northampton 1 4 Gloucester Gloucester 1 4 Saracens Londres 1 1 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 1 Wasps Coventry 1 1 Harlequins Londres 1 1 Leicester Tigers Leicester 1 0 Bath Bath 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento