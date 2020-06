A Premiership inglesa ainda pretende encerrar sua temporada 2019-20. A liga colocou a data de 15 de agosto para o retorna da competição, que ainda tem 11 rodadas para serem disputadas – 9 da temporada regular, mais semifinais e final. Os clubes já estão iniciando a retomada dos treinos.

Como seria o retorno da liga ainda não está claro, mas a temporada 2019-20 pode acabar sendo encerrada apenas em outubro, o que postergaria o início da temporada 2020-21 para talvez novembro.

Corte no teto salarial

Enquanto isso, para superar a crise econômica, a liga inglesa reduziu o salary cap, isto é, o teto do orçamento que clubes podem usar para pagarem atletas por ano. O corte foi de 1,4 milhão de libras (cerca de 8,7 milhões de reais) e agora o teto da Premiership é de 5 milhões de libras (31 milhões de reais) por temporada para o elenco todo, com mais 600 mil libras extras para atletas formados dentro do clube (3,7 milhões de reais aproximadamente). A redução deixará a Premiership com quase metade do salary cap do Top 14 francês.

Cortes salariais já foram feitos durante a pandemia, colocando atletas e clubes em atrito.

Classificação atual da Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;