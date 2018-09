ARTIGO COM VÍDEOS – PRO14 está disponível para o público brasileiro assistir pela internet diretamente no Facebook da liga! E a segunda rodada teve já confrontos de favoritos, com os dois gigantes da Irlanda, Leinster e Munster, caindo diante de Scarlets e Glasgow Warriors, de Gales e Escócia, reais concorrentes a título. Enquanto isso, os italianos vivem bom momento com Treviso vencendo de novo, ao passo que os sul-africanos não saborearam vitórias ainda.

Os Scarlets receberam o Leinster e triunfaram em um jogaço de 23 x 21 em Gales. Ken Owens e Gareth Davies (em linda jogada de mãos) marcaram os tries dos Scarlets, que foram superiores ao longo do jogo e selaram a vitória com os penais certeiros de Halfpenny.





Já o Glasgow Warriors recebeu e despachou o Munster com uma contundente vitória por 25 x 10. O jovem abertura Adam Hastings foi destaque do time escocês, conduzindo o time a 3 tries, marcados por Gibbins, Hogg e Ashe.



Mas os outro dois irlandeses venceram. O Ulster derrotou os escoceses do Edinburgh por batalhados 30 x 29, em uma virada espetacular em Belfast, que teve 3 tries marcados nos 20 minutos finais, com Addison, Cooney e Gilroy. Porém, o Edinburgh se colocou em vantagem aos 79′ com penal de Hickey que parecia dar a vitória no apagar das luzes aos visitantes. Porém, o time da Irlanda do Norte manteve a bola viva e arrancou penal aos 81′ para Cooney garantir a emocionante vitória.





Enquanto isso, o Connacht triunfou sobre os italianos do Zebre por 32 x 13. Foram 5 tries para os verdes, com destaque para 2 tries de Boyle.





A temporada, no entanto, começou muito boa para o outro time italiano, o Treviso, que assegurou sua segunda vitória e está atipicamente invicto! 27 x 25 sobre os galeses do Cardiff Blues graças ao try salvador com o tempo esgotado de Monty Ioane.





Invicto e líder de sua chave está o poderoso galês Ospreys, que fez avassaladores 46 x 14 sobre os Cheetahs, da África do Sul, que são os únicos até aqui sem pontos na classificação. O pack galês foi dominante com Alun Wyn Jones e Justin Tipuric cravando 2 tries cada de um total de 7 tries para os Ospreys. George North também marcou.



Por fim, o Kings igualmente perdeu em visita a Gales, dando um início ruim aos su-africanos no PRO14. O time de Port Elizabeth caiu em Newport diante do humilde Dragons por 27 x 22, com o abertura Josh Lewis liderando o time galês e marcando o try da vitória aos 66′.







Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Treviso 27 x 25 Cardiff Blues

Scarlets 23 x 21 Leinster

Ospreys 46 x 14 Cheetahs

Connacht 32 x 13 Zebre

Dragons 27 x 22 Kings

Ulster 30 x 29 Edinburgh

Glasgow Warriors 25 x 10 Munster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Ospreys Gales Swansea 2 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 9 Connacht Irlanda Galway 2 6 Munster Irlanda Limerick/Cork 2 5 Zebre Itália Parma 2 5 Cardiff Blues Gales Cardiff 2 3 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 2 0 Grupo B Benetton Treviso Itália Treviso 2 8 Ulster Irlanda Belfast 2 8 Leinster Irlanda Dublin 2 6 Dragons Gales Newport 2 5 Scarlets Gales Llanelli 2 5 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 2 Kings África do Sul Porto Elizabeth 2 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;