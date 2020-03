A Celtic Rugby DAC, entidade organizadora do Guinness PRO14, a liga profissional de franquias de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, emitiu hoje comunicado oficial suspendeu a competição por tempo indeterminado e anunciou o cancelamento da sua grande final, que ocorreria em Cardiff (Gales) no dia 20 de junho, prometendo devolver o dinheiro para quem já havia comprado ingressos.

A decisão se deu pela falta de previsões concretas sobre a pandemia do coronavírus COVID-19.

Our season has been suspended indefinitely and the 2020 Final will now not take place in Cardiff. Full statement here: https://t.co/OhbiFaPpZm pic.twitter.com/ESDyYVUuft — PRO14 RUGBY (@PRO14Official) March 19, 2020

A decisão não significa ainda o cancelamento imediato da temporada 2019-20. A liga poderá retornar, com calendário adaptado, caso haja segurança para os atletas e as autoridades dos países envolvidos liberem as competições esportivas e passem a permitir as viagens internacionais sem restrições de quarentena aos viajantes.

De todas as ligas europeias, o PRO14 foi o mais afetado por ser disputado em 5 países e 2 continentes diferentes.

Ainda restam 8 rodadas da temporada regular e 3 rodadas de playoffs para o encerramento da temporada (em um total de 62 partidas).

Classificação

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 12 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;