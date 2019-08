Na última quarta-feira (7) o Jequitibá iniciou seu projeto social nas escolas municipais de Paulínia, dando continuidade ao trabalho realizado em 2018. Com apoio da Prefeitura Municipal de Paulínia, Secretaria de Educação e de Esportes, jovens dos ensinos fundamental e médio estão aprendendo os valores do esporte, amizade, respeito, responsabilidade, colaboração, humildade, integração, comprometimento, competitividade, sacrifício e espírito de equipe, além de praticarem o esporte durante as aulas de educação física.

As clínicas são ministradas pelo professor de educação física Carlos Javier Pazos, treinador das categorias de base do Jequitibá e técnico do time principal e com ajuda de voluntários do próprio clube. O CEMEP Osmar Passarelli foi a primeira instituição de ensino municipal a receber as atividades, mas a previsão é que todas as escolas da rede municipal e estadual, possam receber gratuitamente as clínicas.

O projeto também contempla cursos de capacitação para que os professores de educação física possam aplicar o Rugby nas escolas. As crianças que se interessarem pelo esporte podem se matricular na escolinha de rugby do Jequitibá e treinar gratuitamente no campo do Itapoan.

Para a realização desse trabalho, o clube obteve doações de seus associados e amigos, porém ainda carece de patrocínios mais expressivos para que possam atingir seu objetivo: levar os valores do esporte a todas as escolas do município.

Quer saber como ajudar o projeto ou como receber as atividades na sua escola? Envie uma mensagem para contato@jequitibarugby.com.br