No último final de semana, a equipe do Vem Ser Rugby, coordenada pelo professor Eraldo Pinheiro, partiu para a cidade de Montevidéu em busca de sua primeira participação em uma competição internacional. O 26° Torneo Valentin Martinez ocorreu nas dependências do Carrasco Polo Clube, reunindo atletas diferentes países.

O Vem Ser Rugby participou do evento com duas equipes M16, Azul e Laranja, no torneio feminino M19. As delegações foram compostas por 22 atletas, todas selecionadas em escolas públicas da cidade de Pelotas – RS. Ademais, compuseram a delegação Professores, alunos de pós-graduação e graduação em educação física, fisioterapia, psicologia e nutrição componentes do Laboratório de Estudos em Esporte Coletivo da Universidade Federal de Pelotas. Além disso, duas mães de atletas e o presidente do Antiqua Rugby (clube da cidade) completaram o staff.

Os confrontos foram duros contra as equipes uruguaias e, apesar de terem menos idade, as meninas do Vem Ser Rugby jogaram de igual para igual e obtiveram excelentes resultados, sendo vice-campeãs da taça de ouro (Azul) e campeãs da taça de prata (Laranja).

Além disso, as meninas tiveram a oportunidade de acompanhar as Yaras no torneio Sul-americano, uma experiência que ficará para sempre registrada em suas memorias e que servem de estímulo para que elas consigam seguir em frente em seu desenvolvimento pessoal como atletas e cidadãs.

Tudo isso foi possível graças a parceiros importantes que deram suporte financeiro para que as meninas tivessem essa experiência. A Universidade Federal de Pelotas, a Prefeitura de Pelotas através do Pró Esporte, o Antiqua Rugby e inúmeros parceiros individuais que contribuíram comprando camisetas, bonés, adesivos, doces, salgados e contribuindo com a Vakinha virtual, além de doações diretas. Muito obrigado.

Passado este momento, já se inicia o planejamento para 2020 com a intenção de aumentar a quantidade de participações no projeto.

Resultados

Classificatória

VSR Laranja 20 x 00 Cardos

Circulo de Tennis 10 x 05 VSR Azul

VSR Laranja 12 x 19 VSR Azul

VSR Azul 45 x 00 Cardos

VSR Laranja 07 x 15 Circulo de Tennis

Semifinais

VSR Azul 12 x 10 VSR Laranja

Cardos 00 x 24 VSR Laranja

Taça Prata

VSR Laranja 24 x 00 Cardos

Taça de Ouro

VSR Azul 05 x 20 Circulo de Tennis

Staff

Fotografias – Franciéle Ribeiro

Chefe de delegação – Cesar Rodeghiero

Atletas Vem Ser Rugby – Azul

Jamily Duarte

Kely Machado Oliveira

Kerolen das Neves

Kethlyn Couto

Kezia Lapuente (capitã)

Kimberly Rosa

Lauren Falcão

Lauren Fonseca

Lavínia Jardim (vice)

Lisiane da Silva

Marcele Moura

Comissão Técnica

Treinadora – Camila Muller

Aux. Técnica – Ciana Goicochea

Preparador Físico – Igor Silveira

Fisioterapeuta – Camila Ferro e Eduarda Pereira

Psicóloga – Airi Sacco e Tiffani Cardozo

Manager – Rousseau Veiga

Atletas Vem Ser Rugby – Laranja

Alice Rodrigues

Camila Pinheiro

Julia dos Santos

Juliana Amaral

Ketlyn da Luz (vice)

Lisandra da Silva

Lissiane Vigoritto

Luisa das Neves (capitã)

Stefanie Mota

Taissa dos Anjos

Thalia Sanches

Comissão Técnica

Treinador – Eraldo Pinheiro

Aux. Técnica – Carina Curtinaz

Preparador Físico – Marcos Oliveira

Fisioterapeuta – Camila Ferro e Yasmin Correa

Psicóloga – Airi Sacco e Tiffani Cardozo

Nutricionistas – Alessandra Doumid e Pamela Salerno

Manager – Vivian Botelho

Escrito por: Eraldo Pinheiro