A Superliga sul-americana (SLAR) já foi anunciada e com ela algumas informações importantes já estão sendo reveladas, como os treinadores.

Como a maioria os times envolvidos usarão praticamente os mesmos elencos que suas seleções nacionais, os treinadores também coincidirão.

Os elencos ainda não forma revelados, mas Corinthians (Brasil) e Selknam (Chile) deverão ser basicamente as seleções de Brasil e Chile. Com isso, Fernando Portugal (interino dos Tupis) e Pablo Lemoine (o uruguaio atual técnico dos Cóndores) serão os treinadores dos dois times.

Já o argentino Raúl “Aspirina” Pérez (treinador dos Jaguares, do Super Rugby, em 2016 e 2017) será o treinador do Olimpia, do Paraguai, dando sequência a seu trabalho no comando da seleção paraguaia, que começou em 2018. O Olimpia, no entanto, deverá contar com atletas argentinos jogando com os paraguaios, como é o caso do já anunciado Manuel Montero, ex Jaguares e Pumas.

- Continua depois da publicidade -

O time uruguaio, o Peñarol, por outro lado, não terá elenco idêntico ao dos Teros. A União de Rugby do Uruguai não segurou em seu país os atletas com contratos com times da MLR norte-americana ou na Europa. O último uruguaio a se transferir para o exterior foi o hooker Germán Kessler, que acabar de assinar contrato com o Soyaux Angoulême XV Charente, clube da Pro D2, a segunda divisão profissional francesa.

Com isso, o Peñarol será o espaço para profissionalizar ainda mais atletas. O treinador do time de Montevidéu será Pablo Bouza, argentino que jogou pelos Pumas o Mundial de 2003 e que atuou até este ano como auxiliar técnico de Mario Ledesma nos Pumas.

Por fim, o time argentino, Los Ceibos, terá como treinador Ignacio Fernández Lobbe, que também comandou a Argentina XV. Porém, o elenco não necessariamente será o mesmo da Argentina XV.

Treinadores

Los Ceibos: Ignacio Fernández Lobbe

Corinthians: Fernando Portugal

Olimpia: Raúl Pérez

Peñarol: Pablo Bouza

Selknam: Pablo Lemoine