O World Rugby – a federação internacional – revelou nessa terça-feira a lista de tries que vão concorrer ao prêmio de melhor try do ano, cujo vencedor será desvelado na festa de premiação da entidade no dia 25 de novembro, em Mônaco.

São 4 tries na lista final e o ganhador será eleito por uma comissão nomeada pelo World Rugby, em parceria com a IRP (a associação internacional de jogadores profissionais de rugby). Dois deles nasceram a partir de turnovers, criando contra-ataques letais, ambos dos All Blacks contra os Wallabies: um finalizado pelo abertura Beauden Barrett, depois de McKenzie disparar do campo de defesa, e o outro pelo segundo linha Brodie Retallick, em bela ação coletiva e com direito a dummy do segunda linha renomado.

Os outros dois tries ocorrem no Six Nations e ambos em jogos contra a Inglaterra. CJ Stander, oitavo da Irlanda, entrou para a lista com try marcado após linda ação coletiva de mãos, enquanto Sean Maitland, ponta da Escócia, concorre com try feito contra a Inglaterra, nascido em interceptação de passe feita por Lee Jones.