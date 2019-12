Depois de fazermos o levantamento dos jogos masculino adultos de rugby XV no Brasil em 2019, hoje é a vez de levantarmos como foi o rugby feminino no Brasil neste ano.

Como as competições de rugby feminino são apenas de seven-a-side, a consolidação dos dados de 2019 foi complicada, pois alguns torneios não nos forneceram os devidos placares e tabelas com participantes. Por conta disso, a tabela abaixo não inclui os torneios universitários, que foram muitos – alguns grandes, como Copa Bullguer ou a NDU em São Paulo, e outros menores. No entanto, não podemos ter uma lista com lacunas (isto é, contar alguns torneios universitários e não outros) e, portanto, o critério “rugby de clubes” foi escolhido para a composição da tabela. Com isso, é importante ter em mente que o número de torneios – especialmente em São Paulo, que concentra a maioria das competições universitárias – é maior do que a tabela abaixo. Para 2020, esperamos que mais torneios colaborem com os dados.

Estaduais Nº de circuitos/campeonatos Nº de clubes Nº de etapas/torneios % de clubes São Paulo (FPR) 2 15¹ 6 35,7% Rio de Janeiro (FFRU) 2 9² 9 21,4% Minas Gerais (FMR) 1 3 1 7,1% Paraná (FPRU) 2 5 4 11,9% Santa Catarina (FECARU) 1 3² 1 7,1% Rio Grande do Sul (FGR) 2 5² 5 11,9% CBRu Super Sevens - 1ª divisão 1 8 4 - Super Sevens - 2ª divisão 1 9 3 - Clubes de estados não filiados em torneios CBRu 3³ 7,1% Total Federações + CBRu 12 42 33 Estaduais/regionais não filiados à CBRu Bahia (FRB) 1 2 Centro-Oeste/Norte: MT (FMT) + GO-DF (FCR) + PA 7 11 CISISP 1 7¹ 4

1 - O CISISP contou com 8 clubes, mas o Lenks está contabilizado já na lista da FPR, por ter jogado a Copa SP também. Armada/ABC e Cásper/San Fran jogaram a Copa SP como combinados, contando como 1 "clube" cada combinado. O São José B jogou a Copa SP e não está contabilizado;

2 - O Velho Oeste, de Santa Catarina, jogou também etapa do Gaúcho Feminino, mas está contabilizado apenas em SC. O Vitória (ES) está incluso na lista de clubes do Rio de Janeiro por não existir um campeonato capixaba;

3 - Entre parênteses o número de clubes que jogaram campeonatos da CBRu e que não jogaram campeões dos 6 estados reconhecidos pela entidade.



Obs: Não foram incluídos os campeonatos universitários por dificuldades na consolidação dos dados

O maior ano do XV feminino desde 2019?

Para além desses torneios, o ano ainda foi o maior para o XV feminino desde 2016, com 5 amistosos contabilizados por nós:

25/05 – Band/Mogi (SP) 57 x 00 Pasteur/SPAC (SP)

30/06 – Band/Mogi (SP) 19 x 12 São José (SP)

15/09 – Jacareí (SP) 37 x 05 Grêmio Náutico Maricá (RJ)

17/11 – URA (SP) 20 x 17 Cerrado (GO-DF)

08/12 – Templários (SP) 10 x 05 FGV (SP)

Além deles, pela primeira vez o VetFun contou com XV feminino, o que é digno de ser ressaltado.