ARTIGO COM VÍDEOS – Quarta-feira será de rugby em Medellín, na Colômbia, com duas partidas válidas pela 2ª rodada do Americas Rugby Challenge, a 2ª divisão das Américas de XV.

Primeiro, o Paraguai encarará a Guiana, em duelo que tende a ser desigual. Os paraguaios não tiveram vida fácil na estreia para vencerem o México por 45 x 36, mas realizaram uma partida segura e com muitos pontos, com a reação mexicana vindo apenas no fim. A Guiana, por sua vez, foi atropelada pela Colômbia por 71 x 07, acusado a inexperiência em jogos desse nível.

Na sequência, o jogo mais aguardado opõe justamente Colômbia e México, Tucanos e Serpentes, com os mexicanos jogando suas últimas fichas na perseguição ao título, enquanto os colombianos buscarão ganhar a vantagem para o jogo final no sábado diante do Paraguai. O histórico recente favorece os Tucanos, que venceram em 2016 as Serpentes por 29 x 11. Desde então, o rugby colombiano só cresceu e teve uma preparação superior para esse desafio após disputar o Sul-Americano A pela primeira vez.

Os jogos terão transmissão pela Federação Colombiana.

- Continua depois da publicidade -

12h00 – Paraguai x Guiana

Histórico: Nunca se enfrentaram

17h00 – Colômbia x México

Histórico: 4 jogos, 2 vitórias da Colômbia, 1 vitória do México e 1 empate. Último jogo: Colômbia 29 x 11 México, em 2016 (Eliminatórias para a Copa do Mundo);

Seleção Apelido Jogos Pontos Colômbia Tucanes 1 5 Paraguai Yakarés 1 5 México Serpientes 1 1 Guiana Golden Jaguars 1 0

Melhores momentos da 1ª rodada