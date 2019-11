No domingo, o World Rugby Awards premiará os melhores do ano no rugby mundial. As listas dos finalistas estão sendo reveladas e hoje foram anunciados os candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo e as candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo, ambos referentes ao Rugby XV.

Entre os homens, os finalistas foram recebidos com surpresa. São eles:

Joe Taufete’e (Estados Unidos);

Alun Wyn Jones (Gales);

Cheslin Kolbe (África do Sul);

Piet-Steph Du Toit (África do Sul);

Ardie Savea (Nova Zelândia);

Tom Curry (Inglaterra);

Entre as mulheres, as finalistas:

Katy Daly-MacLean (Inglaterra);

Pauline Bourdon (França);

Sarah Bern (Inglaterra);

Kendra Cocksedge (Nova Zelândia);

Emily Scarratt (Inglaterra);