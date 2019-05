Sábado de gala na Irlanda! É hora de playoffs no PRO14 e nesse fim de semana as duas Repescagens para as Semifinais rolam em solo irlandês – e os dois duelos estarão ao vivo na FLO Rugby.

O primeiro embate rola em Limerick, no caldeirão de Thomond Park, com o Munster receber a sensação italiana do Benetton Treviso, que chega pela primeira vez ao mata-mata da liga. Quem vencer encarará o Leinster na semifinal.

Depois, Belfast, capital da Irlanda do Norte, será palco de dérbi irlandês, com o Ulster recebendo o Connacht. Quem vencer jogará a semifinal contra os escoceses do Glasgow.

O que esperar das Repescagens?

Munster e Benetton é jogo emblemático entre o velho e o novo. O Munster é um gigante em hibernação: tricampeão do PRO14, 3º maior vencedor, o Red Army não ergue a taça desde 2011. O Munster fez uma sólida campanha até aqui, tendo flertado com a liderança de sua conferência até o fim. O scrum-half Conor Murray estará de volta ao time, recheado de grandes nomes da seleção irlandesa, sobretudo entre os avançados, como Tadhg Beirne, Peter O’Mahony e CJ Stadenr, que tornam o Munster poderoso no jogo de contato.

Já o Benetton Treviso é a surpresa. Ninguém esperava que o clube do Vêneto despontaria e, contando com a base da seleção da Itália, o alviverde quebrou as expectativas e chegou com glória ao mata-mata, mas seu último jogo com o Munster resultou em derrota italiana em casa por 37 x 28 em abril.

Na sequência, o dérbi garantirá outro irlandês nas semis e opõe dois times com passados recentes distintos. Maior campeão irlandês na era amadora, o Ulster foi o primeiro time do país campeão europeu, em 1999, mas o século XXI não foi generoso ao time da Irlanda do Norte. O título do PRO14 de 2006 foi a última glória e, apesar de uma ampla superioridade histórica sobre o Connacht, o time de Galway teve recentemente o que o Ulster não teve: conquista. O Connacht foi a maior zebra da história do PRO14 ao ser campeão em 2016, deixando para trás aquela que parecia a eterna condição de quarta força da Irlanda.

Nesta temporada, as campanhas dos dois times foram próximas, com 63 pontos ganhos pelo Ulster e 61 pelo Connacht, mas o Connacht venceu os dois confrontos diretos, incluindo um 22 x 15 em Belfast, o que confere leve vantagem ao visitante. O Ulster, no papel, tem mais destaques, como o artilheiro Jacob Stockdale e o líder Rory Best, mas com Bundee Aki como astro o Connacht é time forte mesmo fora de casa.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 04 de maio

11h00 – Munster x Benetton Treviso, em Limerick – FLO RUGBY AO VIVO

13h35 – Ulster x Connacht, em Belfast – FLO RUGBY AO VIVO