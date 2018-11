O Canadá está a 1 ponto (ou menos) da última vaga na Copa do Mundo de 2019. Nessa sexta-feira, em Marselha, na França (campo neutro), será disputada a última rodada da Repescagem Mundial e o Canadá lidera o quadrangular com 100% aproveitamento.

Até aqui, foram dois triunfos tranquilos para os Canucks, sobre Quênia (65 X 19) e Alemanha (29 x 10), eliminando os dois concorrentes. Os alemães venceram Hong Kong no primeiro jogo (26 X 09), mas a derrota para o Canadá deixou as Águias Negras de fora da briga matematicamente. Hong Kong, por sua vez, venceu o Quênia na segunda rodada (42 X 17) e manteve suas chances graças ao bônus obtido.

Porém, a situação é bastante complicada para os Dragões asiáticos. Com 5 pontos a menos que o Canadá, Hong Kong precisará da vitória bonificada sobre os canadenses – sem que o Canadá consiga bônus – para ir ao Mundial pela primeira vez em sua história.

O Canadá, por sua vez, jamais ficou de fora da Copa do Mundo, lutando para alcançar o torneio pela 10ª vez seguida (tendo como melhor resultado classificação às quartas de final em 1991). O vencedor do duelo entre Canadá e Hong Kong jogará o Grupo B do Mundial, onde já estão Nova Zelândia, África do Sul, Itália e Namíbia.

Tanto Canadá como Hong Kong estão em vias de profissionalização, com ambos lançando times profissionais em 2019, respectivamente, o Toronto Arrows na Major League Rugby, e o South China Tigers, na Global Rapid Rugby. Mas o time canadense é muito mais experiente e conta com uma dezena de atletas que jogam em alto nível profissionalmente na Europa, como o artilheiro DTH van der Merwe, assim como no Super Rugby, no caso do oitavo Tyler Ardron. Nomes de um naipe que os Dragões ainda não têm.

Na história, Canadá e Hong Kong se enfrentaram 6 vezes, todas entre 1996 e 1998, na velha Pacific Rim Cup. Mas o reencontro 20 anos depois é certamente o duelo mais importante de sempre entre as duas seleções.

Já o duelo entre Quênia e Alemanha valerá apenas pontos para o Ranking, com o jogo sendo de interesse do Brasil, que torce por vitória queniana para não ser ultrapassado pelos alemães.

15h00 – Quênia x Alemanha, em Marselha (França) – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Alemanha, em 2017, 30 x 29 (amistoso);

18h00 – Canadá x Hong Kong, em Marselha (França) – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Romain Poite (França)

Histórico: 6 jogos, 5 vitórias do Canadá e 1 vitória de Hong Kong. Último jogo: Canadá 38 x 12 Hong Kong, em 1998 (Pacifc Rim Cup);

Classificação atual: 1 Canadá, 10 pontos / 2 Hong Kong, 5 pontos / 3 Alemanha, 4 pontos / 4 Quênia, 0 pontos;