ARTIGO COM VÍDEO – A sexta-feira foi de abertura da 4ª rodada do Super Rugby AU na Austrália com Sydney recebendo o embate entre NSW Waratahs e Melbourne Rebels, o duelo das maiores cidades do país. O resultado foi despontante para o time da casa, derrotado por 29 x 10 pelos Rebels, que celebraram primeiro triunfo no campeonato.

O jogo começou promissor para os Waratahs. Após Toomua abrir o placar com penal para os Rebels (em lance de quase try), foram os anfitriões que primeiro cruzaram o in-goal, com Newsome roubando passe e disparando para o try.

No entanto, a partida teve dono, com os Rebels absolutamente dominante em território, posse de bola e no breakdown, sendo premiados com penais e chances de try. Foram mais 3 penais em sequência para Toomua colocar os visitantes na frente (com Harrison descontando com 1 penal para os ‘Tahs) e, aos 38’, após scrum, o scrum-half Louwrens marcou o primeiro try de Melbourne, quando os ‘Tahs jogavam com 14 homens por amarelo ao capitão Hooper.

- Continua depois da publicidade -

Na segunda etapa, o placar seguiu inalterado até o fim, quando de novo os donos da casa foram reduzidos a 14 por amarelo a Holloway, aos 70’. Toomua chutou novo penal aos 71′ e, aos 78′, o espaço sorriu para Koroibete disparar no ruck desprotegido, desferiu hand-off e marcar belo try para os Rebels, fechando o placar.

Na próxima semana, os Waratahs folgarão e os Rebels visitarão os Force, tendo a chance de encostarem nos líderes Reds e Brumbies.

10 29

Waratahs 10 x 29 Rebels, em Sydney

Árbitro: Angus Gardner

Waratahs

Try: Newsome

Conversão: Harrison (1)

Penal: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Mitch Short, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Chris Talakai, 19 Tom Staniforth, 20 Jed Holloway, 21 Jake Gordon, 22 Mark Nawaqanitawase, 23 Ben Donaldson;

Rebels

Tries: Louwrens e Koroibete

Conversões: Toomua (2)

Penais: Toomua (5)

15 Dane Haylett-Petty (c), 14 Andrew Kellaway, 13 Reece Hodge, 12 Billy Meakes, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua, 9 Ryan Louwrens, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 Efitusi Ma’afu, 17 Matt Gibbon, 18 Jermaine Ainsley, 19 Michael Stolberg, 20 Esei Haangana, 21 Rob Leota, 22 Frank Lomani, 23 Andrew Deegan;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 3 10 Brumbies Canberra 2 9 Rebels Melbourne 3 6 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 2 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;